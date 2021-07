Le grand "redémarrage" de l'économie sera-t-il à la hauteur des attentes?

Tandis que les bourses poursuivent leur marche en avant, la question du rebond économique reste au cœur des préoccupations des investisseurs.

L'activité économique semble reprendre à un rythme accéléré. Dans ses dernières prévisions, la Banque Nationale s'attend à ce que l'économie belge ait retrouvé son niveau d'avant la crise d'ici la fin de l'année, soit bien plus tôt qu'escompté initialement. Est-ce que ce sera réellement le cas ? Trois questions sont déterminantes.

Quid de l'inflation?

Le taux d’épargne a fortement augmenté pendant la crise du coronavirus. Certains postes de dépenses ont en effet fortement diminué, comme les voyages, les restaurants, les divertissements... En même temps, les pertes de salaire du fait de l'inactivité ont été sensiblement limitées grâce aux mesures fiscales et autres mesures de soutien des autorités. Résultat, les ménages ont épargné entre 5 et 8% de plus qu'en temps normal.

Vue en plein écran Marc Danneels.

Maintenant que la campagne de vaccination bat son plein et que les mesures contre le coronavirus continuent d’être assouplies, nous recommençons à nouveau massivement à consommer, provoquant progressivement un choc au niveau de la demande, choc encore renforcé par un effet inverse du côté de l'offre. Des sites entiers de transformation des matières premières et de fabrication ont en effet dû fermer totalement ou partiellement pendant la pandémie et les lignes d'approvisionnement n'ont pas encore été totalement rétablies.

Pareille hausse de la demande conjuguée à une offre incapable de suivre représente le cocktail idéal pour une hausse des prix (inflation). Aux États-Unis, la reprise de l'activité économique s'est déjà accompagnée d'un bond de l'inflation de 4,2% en avril.

L’inflation reprend également en Europe, mais de manière plus modérée. La question cruciale dans ce cas est donc la suivante : cette inflation sera-t-elle passagère ou structurelle ? Si les prix à la consommation continuent d’augmenter, il pourrait s'ensuivre une dépréciation de l'argent et une baisse du pouvoir d'achat, ce qui pourrait ralentir la croissance économique.

La BCE va-t-elle changer de cap?

Le rôle de la Banque centrale européenne (BCE) consiste traditionnellement à maintenir l’inflation sous contrôle avec un objectif juste en dessous de 2%, un niveau qui soutient une croissance économique durable. Ces dernières années, les économies européennes sont cependant restées bien en dessous de cet objectif d’inflation. À travers une politique expansionniste, la BCE a essayé de soutenir la croissance économique, ce qui a encore été accentué pendant la pandémie de coronavirus. Dans un contexte de reprise de l’inflation et de reprise économique, la BCE va devoir, tôt ou tard, reconsidérer cette politique.

Dans un contexte de reprise de l'inflation et de reprise économique, la BCE va devoir, tôt ou tard, reconsidérer cette politique.

Ceci est toutefois contradictoire avec les attentes des autorités européennes. Bon nombre d'États membres de l'UE, dont la Belgique, affichent aujourd'hui une dette publique colossale à la suite des mesures fiscales et budgétaires prises pendant la crise pour limiter l'impact sur leur économie. Pour eux, un durcissement de la politique monétaire serait donc une mauvaise nouvelle puisque l'augmentation des taux qui s'ensuivrait signifierait aussi une hausse des remboursements pour la dette publique nationale.

80% Le cours des actions mondiales a aujourd'hui progressé de pas moins de 80% par rapport au plus bas de mars 2020 grâce à la reprise de la croissance.

Autant dire que la marge de manœuvre de la BCE est mince. D'un côté, un resserrement progressif de la politique monétaire expansionniste s'imposera à un moment donné pour éviter que l'inflation ne devienne un problème structurel. D'un autre côté, un durcissement trop brutal de sa politique pourrait freiner la reprise de la croissance après la crise du coronavirus et placer des pays dont la dette publique est élevée face à de sérieux problèmes. La relance économique constituera de ce fait un test décisif pour le rôle indépendant et dépolitisé que la BCE doit jouer pour assurer la stabilité économique.

Les attentes de la bourse seront-elles satisfaites?

Un regard sur les cours boursiers montre clairement que les investisseurs envisagent les prochains mois avec beaucoup de confiance. Le cours des actions mondiales a aujourd'hui progressé de pas moins de 80% par rapport au plus bas de mars 2020 grâce à la reprise de la croissance, à l'impact des importants stimuli monétaires et au lancement de plans de relance fiscale et budgétaire. Chez nous, l’indice BEL 20 a déjà retrouvé début juin le niveau d'avant la pandémie.

Une confiance qui se reflète aussi dans les grandes attentes en termes de croissance bénéficiaire pour la deuxième moitié de l'année, des attentes en hausse de plus de 10% en moyenne par rapport à avant la crise. Reste à voir si ces attentes élevées pourront être satisfaites. Dans un contexte d'accélération de l'inflation et de pression à la hausse sur les taux d'intérêt à long terme, les investisseurs peuvent d'ores et déjà s'attendre à une volatilité accrue des marchés d'actions au second semestre.