Le homard à emporter coûte plus cher que sa consommation au restaurant

La réduction de la TVA dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration crée des anomalies et des ambiguïtés.

Cafés

"Il existe une incertitude quant aux produits emballés tels qu'une tablette de chocolat ou une gaufre . Selon les règles de la TVA, cela ne fait pas partie d'un service de restauration et une TVA de 21% doit être appliquée", explique M. Van Sant. La question de savoir ce qu'est un service de restauration et ce qui ne l'est pas se pose également en ce qui concerne une portion de fromage ou de saucisson . Selon les règles, si un propriétaire de café les prépare lui-même, il peut appliquer une TVA de 6%. S'il achète des cubes prédécoupés chez un grossiste, ce n'est pas de la préparation et il doit payer 21% de TVA.





Caisse blanche

"La réduction de la TVA rendra plus difficile le contrôle de la caisse blanche", explique M. Van Sant. Cette caisse est obligatoire dès que le chiffre d'affaires des repas sur place – hors boissons ou plats à emporter; donc – dépasse 25.000 euros. Jusqu'à présent, il était possible d'examiner le chiffre d'affaires qui était taxé à 12% de TVA, mais en raison de la réduction de la TVA, cela ne sera plus possible. Pour une sandwicherie, il n'est pas facile de faire la distinction entre ce qui a été consommé localement et ce qui a été emporté, car les deux sont taxés à 6% de TVA.

"Une fois qu'il y a une caisse blanche, elle doit être maintenue. Les établissements de restauration disposant d'une caisse blanche et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 25.000 euros en raison de la crise du coronavirus doivent continuer à travailler avec la caisse blanche, à moins qu'ils ne passent complètement et définitivement au take away", explique M. Van Sant.