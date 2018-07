Le jobsdeal devra créer bien plus de jobs pour faire recette

Les rentrées fiscales promises par le jobsdeal ne deviendront réalité qu’à la condition que cet accord conclu au sein du gouvernement fédéral ne débouche l’an prochain sur la création de presque deux fois plus d’emplois que ce qui a été prévu.

Dans ses projections, le gouvernement table, pour le jobsdeal, sur un retour fiscal de l’ordre de 505 millions d’euros en 2019, grâce aux 12.500 jobs qui seraient générés – toujours selon les chiffres du gouvernement – via cet accord. Mais selon nos calculs, il faudrait presque deux fois plus d’emplois créés que ces 12.500 pour aboutir à un tel retour.

Le retour fiscal issu de la création de ces 12.500 emplois provient des économies réalisées en termes d’allocations de chômage et des recettes fiscales et autres cotisations sociales prélevées auprès des nouveaux travailleurs. Le tout dans le tout, une personne remise à l’emploi rapporte quelque 40.400 euros par an au Trésor. Mais les 12.500 emplois escomptés par le gouvernement au travers du jobsdeal ne seront pas créés en un jour. Si l’on part de l’hypothèse que la création de ces 12.500 jobs sera répartie tout au long de l’année 2019, le gain pour le Trésor s’en ressent fortement. Les rentrées nettes sur l’année, selon nos calculs, s’élèveraient à 270 millions d’euros.