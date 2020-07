Le marché du travail est à plat? 9 idées pour le relancer

Le marché du travail a été particulièrement impacté par la crise sanitaire. Il en sort métamorphosé. Mais comment assurer que ces changements seront porteurs d'emploi et de reprise économique? Le Conseil supérieur de l'emploi a formulé neuf recommandations à l'égard du monde politique et de l'entreprise.

Que faire pour soutenir l'emploi?

3. Revoir l'organisation du travail. Une des grandes leçons de cette crise, c'est que le télétravail fonctionne plutôt bien . Il devrait donc prendre de l'ampleur mais avec quelles conséquences sur la vie des travailleurs? Les partenaires sociaux doivent s'inquiéter de l’impact de son extension sur la productivité et sur la qualité de vie des travailleurs. Des aménagements du temps de travail et le partage des travailleurs sont d'autres pistes qui devraient être étudiées davantage.

Focus sur le personnel soignant

4. Maîtriser le coût du travail, assurer un revenu attractif. Le Conseil recommande d’ introduire, pour la période du prochain accord interprofessionnel, une clause d’opt-out pour les entreprises confrontées à un choc de demande important. Par exemple en n'appliquant pas, en tout ou partie, la hausse prévue des salaires conventionnels, mais en assurant une compensation, comme une réduction du temps de travail. Il demande aussi les que les conditions de travail et de rémunération de certaines catégories de travailleurs (personnel soignant...) soient analysées par les employeurs. Il insiste pour que la fiscalité sur les revenus du travail ne soit pas augmentée et que "le travail reste toujours l’option financièrement la plus attractive".

A partir de l'école

6. Miser sur le bon cheval. Le CSE insiste pour qu'une nouvelle réforme du marché du travail ou de la politique de l’emploi s’appuie "sur une politique macroéconomique judicieuse", c'est-à-dire des projets autour d'une économie créatrice de valeur durable et inclusive et non sur des entreprises insolvables et sans perspective.