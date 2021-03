Le moral des consommateurs retrouve son niveau d'avant-crise

Le moral des consommateurs a poursuivi son redressement au mois de mars en Belgique. Il a retrouvé le niveau d'avant le premier lockdown , au début de la crise sanitaire il y a tout juste un an.

L'indicateur de la Banque nationale de Belgique pointe désormais à -4 points. En avril 2020, lors du premier confinement, il avait connu une chute vertigineuse et était tombé à -26 points, avant de remonter au début de l'été, puis de replonger à -26 en août.

Moins d'inquiétudes

"La crainte d’une hausse du chômage au cours des douze prochains mois s’est très nettement atténuée ", commente la Banque nationale. "En outre, les consommateurs se sont montrés clairement plus optimistes au sujet de l’évolution attendue de la situation économique générale en Belgique."

En tout état de cause, il s'agit d'un signal encourageant dans la mesure où les observateurs, dont le Bureau du plan, s'attendent à ce que la reprise économique sera principalement alimentée par la consommation privée, et ce, compte tenu des montants importants épargnés sur les livrets (plus de 20 milliards d'euros) l'an dernier.