Le moratoire de fait continue de brider les faillites

En février, on a enregistré 43% de faillites en moins qu'il y a un an. Malgré la fin officielle du moratoire fin janvier, un moratoire de fait subsiste toujours depuis.

Au cours du mois de février 2021, 540 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique, d'après Graydon. C'est presque moitié moins (-43%) qu'en février 2020. Si on additionne les mois de janvier et de février de cette année, on aboutit à 999 faillites, soit -49% par rapport à la même période de 2020.