Le nombre d'employés indemnisés pour du télétravail a augmenté de 13% en 2020

Entre janvier et mai 2020, les indemnités de télétravail ont augmenté de 13%. Quel est leur montant? Votre employeur est-il obligé de vous indemniser? Réponses.

"Durant le confinement, bon nombre d'entreprises ont été contraintes de conclure des accords temporaires", explique Nathalie Florent, consultante auprès du prestataire de services. "Toutefois, maintenant que le télétravail est passé d'occasionnel à structurel en peu de temps, nous conseillons aux entreprises de conclure des accords clairs et définitifs avec leurs travailleurs."

Votre employeur doit-il vous indemniser?

Non, votre employeur n'est pas forcément tenu de vous indemniser en cas de télétravail. Tout dépend en fait de s'il s'agit de télétravail occasionnel ou structurel. "Dans la législation belge, on distingue deux types de télétravail: régulier (structurel) et occasionnel. Pour le télétravail structurel, il y a une obligation pour l’employeur d’intervenir dans les frais. En revanche, quand c’est occasionnel, c’est laissé à l’appréciation de chacun", indique Catherine Mairy de Partena.