Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration en baisse

Le nombre de bénéficiaires reste cependant élevé parmi les jeunes bruxellois et wallons, ce qui traduit un problème structurel, estime Philippe Defeyt, économiste à l'institut pour un développement durable.

Une baisse en Wallonie et en Flandre. Mais les chiffres sont toujours en hausse à Bruxelles, qui semble malgré tout avoir atteint un plafond.

Entre le début de la crise et le début de l’année 2021, le nombre de bénéficiaires avait fortement grimpé. Mais depuis quelques mois, la hausse du nombre d'allocataires a ralenti et leur nombre est même en baisse en Wallonie et en Flandre depuis l’été.

À Bruxelles, la hausse se tasse

Si les chiffres sont positifs pour les deux plus grandes régions du pays, ils restent malgré tout toujours plus élevés qu’avant la crise. Une hausse de 4,1% en Flandre et de 3% en Wallonie par rapport à 2019. La Région de Bruxelles-Capitale constate, quant à elle, une hausse de 11,5%.