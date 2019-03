Le nouveau Bel 20 a moins de potentiel de hausse que l'ancien

Barco a cédé 0,88% tandis que WDP a progressé de 1,33% ce lundi, à l’issue de leur première séance dans le Bel 20, en remplacement de bpost et Engie. La capitalisation boursière des 20 actions qui constituent l’indice boursier s’est allégée de 8,4%. Elle passe de 355 milliards d’euros à 325,5 milliards. Suite à la sortie de bpost et Engie, deux sociétés décotées, le potentiel de hausse du Bel 20 pour les 12 prochains mois se réduit à 7,5%, contre 10%.

Depuis la mi-février, les cours des composantes de l’indice Bel 20 (nouvelle formule) ont progressé en moyenne de 4,2%, avec des hausses supérieures à 10% pour argenx, Telenet et WDP, tandis que trois autres ont dépassé 7% de progression (AB InBev, Ageas et Proximus). Dans le même temps, les objectifs moyens se sont appréciés modestement (+0,4% en moyenne) avec deux progressions nettes (WDP avec +11% et argenx avec +6%) et une contraction sensible (Telenet avec -7%).