Le patrimoine financier des Belges a fondu de 11 milliards d'euros

En raison d’une baisse de la valeur des actifs financiers et d’un endettement plus important des particuliers, le patrimoine financier des ménages belges a régressé de 10,9 milliards d’euros au premier trimestre.

Cette évolution résulte, en grande partie, d’une baisse de la valeur des actifs financiers, d’une part, et d’un endettement plus important des particuliers, d’autre part. La valeur des obligations détenues par les Belges a diminué de 0,7 milliard d’euros, celle des actions cotées a reculé de 0,6 milliard et celle des actions non cotées a baissé de 2,3 milliards.