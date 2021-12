Le patrimoine immobilier des Belges s'élevait à 1.648 milliards d'euros en 2020

Selon les chiffres de l'Institut des comptes nationaux et de la Banque nationale de Belgique, les terrains représentent près de deux tiers du patrimoine immobilier des Belges.

Les particuliers détenaient en 2020 un patrimoine immobilier s'élevant à 1.648 milliards d'euros , indiquent jeudi l'Institut des comptes nationaux (ICN) et la Banque nationale de Belgique (BNB).

Ce patrimoine immobilier était composé de terrains pour une valeur de 1.031 milliards d'euros (63% du total) et de bâtiments, estimés à 617 milliards d'euros (37% du total), précisent les institutions dans leur communiqué.

Stock immobilier en augmentation

La valeur des terrains des particuliers en Belgique a augmenté de 5,7% entre 2019 et 2020. Les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments résidentiels représentaient 77,2% des terrains détenus par des particuliers en 2020. Les autres catégories étaient des terrains supportant d'autres bâtiments et ouvrages de génie civil (5,7%), des terrains à bâtir (5,1%) et des terrains agricoles (3,9%).