Le pic de croissance est bel et bien derrière nous

Le Bureau du Plan annonce une croissance de 1,6% pour les crus 2018 et 2019, et une moyenne de 1,4% sur la période 2020-2023. Ce qui n'empêche pas le taux de chômage d'atteindre en 2023 son niveau le plus bas depuis la seconde moitié des années 70.

→ Croissance. On l'a dit: le PIB progressera plus faiblement entre 2020 et 2023, avec une croissance moyenne de 1,4%. Pour de multiples raisons, liées notamment aux incertitudes planant sur le commerce international, dues notamment aux velléités de guerre commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et à la situation politique instable en Espagne et en Italie. Il n'empêche: sur l'ensemble de la période 2018-2023, la Belgique afficherait tout de même une performance supérieure (1,5%) à celle de la période 2012-2017 (1,1%).