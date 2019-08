Le poids des pensions va faire trembler les finances locales et provinciales

Les réformes se sont succédé pour remettre à flot le paquebot des pensions des administrations provinciales et locales. Visant le long terme, elles feront mal à court terme. Comment négocier ce virage et éviter de creuser un nouveau trou? En filigrane: faut-il privilégier les statutaires ou les contractuels?

C’est l’histoire d’un grain budgétaire que l’on a vu venir. Pour lequel des mesures ont été prises. Peut-être un peu tard, peut-être un peu lentement. Il est à présent imminent. "Au cours de la prochaine législature, la facture des pensions pèsera de tout son poids sur les pouvoirs locaux, écrivait en juin dernier la banque Belfius, qui scrute les comptes des communes depuis quarante ans. La plupart d’entre eux auront des difficultés pour payer la charge des pensions de leurs fonctionnaires statutaires." Un "effet boomerang" qui touchera sévèrement trois communes sur quatre.

Et si des mécanismes ont été mis en place afin de rectifier le tir sur le long terme – quitte à malmener les finances locales sur le court terme –, il faudrait éviter, à l’heure actuelle, de répéter les erreurs du passé. "Les communes se situent face à un embranchement; deux logiques s’offrent à elles", résume Stéphane Obeid (MR), échevin à Ganshoren mais aussi vice-président du comité de gestion veillant sur les pensions locales et provinciales. L’une d’elles risquant, à terme, de recreuser un trou considérable, estime le libéral. Qui s’inquiète de l’orientation prise par Bruxelles. Et espère sensibiliser les négociateurs wallons. Faisons le point.

La genèse

Petite piqûre de rappel: en Belgique, l’entièreté du système de pension donne du fil budgétaire à retordre. Le pic du vieillissement de la population est attendu pour 2040, alourdissant les dépenses sociales, parmi lesquelles les pensions, qui pèseront alors 2,3% de PIB de plus qu’en 2018, pour un total de 13% du PIB.

"Je suggère que l’on travaille à la définition d’un statut unique." Stéphane Obeid Vice-Président du comité de gestion des pensions locales et provinciales

Cela étant dit, les pensions des pouvoirs locaux (communes, provinces, CPAS, intercommunales et autres zones de police ou de secours) constituent un cas particulier, parce que ces administrations supportent intégralement la charge des pensions de leurs agents nommés, sans intervention structurelle du Fédéral ou des Régions – les agents non nommés, soit les contractuels, tombent eux dans le même système que celui des salariés.

Autrement dit, les cotisations des statutaires actuels servent à payer les allocations des statutaires à la retraite. Avec ce hic: la population des statutaires actifs (environ 120.000 d’après Belfius) est en recul. À la grosse louche, les agents statutaires pesaient plus de 55% des équivalents temps plein (ETP) en 1995, contre un petit 45% de contractuels. Un rapport de force qui s’est inversé au tournant du siècle, pour déboucher sur plus de 60% de contractuels en 2017.

Ce n’est pas tout: la cohorte des statutaires compte nettement plus de cinquantenaires que de trentenaires. Et pour ne rien arranger, durant des années, les administrations locales ont "statutarisé" des agents en fin de carrière, leur permettant de toucher une pension de statutaire pour l’ensemble de leur carrière, quand bien même ils n’avaient cotisé que durant quelques années pour financer ce système de retraite.

Résultat, la masse salariale (4,58 milliards en 2019) générant des cotisations évolue nettement moins vite que la facture des pensions (2,77 milliards en 2019, avec une projection à 3,37 milliards pour 2025). Entre 2018 et 2024, chiffre Belfius, la première devrait progresser de 4,6%, contre 27% pour la seconde. Faisant grimper de 56% à 68% le taux de cotisation théorique qui serait nécessaire pour financer le tout. Or la cotisation de base est fixée à 41,5%.

Les réformes

En 2012, un nouveau modèle voit le jour, reposant sur un véhicule unique, le fonds solidarisé de pension. Alimenté par une double cotisation. La première, de base, frappant la masse salariale avec un taux de 41,5%. Voilà pour alimenter les réserves. La seconde est une cotisation de responsabilisation, touchant les entités en "déficit de solidarité", c’est-à-dire dont les charges réelles de pension excèdent la contribution au financement du régime. Solidarité et responsabilisation: le pouvoir local en question paiera de sa poche 50% de ce différentiel, le reste étant à charge du fonds.

Un bon début, qui ne suffit guère. En 2017, les comptes sont refaits, et ne sont pas bons. "En février, on était à deux doigts de ne plus être en capacité de payer les pensions", rappelle Stéphane Obeid. De 108,8 millions en 2017, le déficit du fonds solidarisé risquait de valser à 1,02 milliard en 2021, à politique inchangée s’entend bien.

C’est là que le gouvernement Michel a introduit la pension mixte, via laquelle les allocations perçues sont le reflet de la carrière menée et des durées de cotisation au sein des différents régimes de pension. Dans la foulée, les taux sont revus à la hausse: de 41,5%, celui de base passera à 43% en 2022, tandis que le coefficient de responsabilisation bondira à 62% en 2022, pour atteindre 76% en 2025.

De quoi résoudre les soucis de trésorerie du fonds solidarisé… mais aussi faire passer un (proche) sale quart d’heure aux finances locales.

Afin d’alléger un brin la facture, "et de s’attaquer à la discrimination entre statutaires et contractuels, les premiers touchant en moyenne 66% de leur salaire à la pension et les seconds, 46%", un second pilier de pension pour les contractuels est mis sur les rails – à venir pour 2020. Incitant à la clef, puisque jusqu’à 50% de son coût pourra être déduit de la facture liée à la responsabilisation. Pour l’heure, ce pilier a massivement été adopté en Flandre, nettement moins à Bruxelles et en Wallonie.

L’avenir

À présent, les pouvoirs locaux se trouvent face à une alternative. Sur leur gauche, la logique poussant à enclencher à nouveau le levier de la statutarisation. Ce qui revient, en somme, à faire gonfler quelque peu les coûts salariaux, mais permet d’éviter la facture salée de la responsabilisation. Sur leur droite, la poursuite du recours à des contractuels. Qui coûtent moins cher. Mais cela suppose d’affronter la douloureuse grandissante de la responsabilisation.

Pour Stéphane Obeid, une voie est clairement préférable à l’autre. "Le recours à la statutarisation fera mal à court terme, avec des coûts salariaux en hausse, mais aussi à long terme. Parce que je suis convaincu que cela revient à se remettre à creuser un gouffre financier. Tandis que la poursuite de la contractualisation sera certes douloureuse sur le court terme, mais s’avérera soutenable sur le long terme."

Or, au vu de l’accord de gouvernement, ce n’est pas sur cette voie que semble s’engager la capitale. Au contraire. "L’accord de majorité, qui parle de simplifier la statutarisation, me fait peur." Et d’effectuer par la même occasion un appel du pied aux négociateurs wallons afin qu’ils ne suivent pas l’exemple bruxellois.