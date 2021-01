Le prélèvement de 40% sur les rapatriements de capitaux à l'épreuve du droit européen

Suite aux contraintes imposées aux banques par le droit européen, le rapatriement des capitaux dont l’origine ne peut plus être prouvée est désormais subordonné au paiement d’un prélèvement forfaitaire de 40% imposé par la loi sur la DLU « quater ».

Par exemple, comment pourrait-on encore aujourd’hui reconstituer la preuve de l’origine des capitaux qui ont été placés à l’étranger il y a 50 an s, alors que, ne serait-ce qu’en raison de l’inflation, les capitaux de départ peuvent avoir fait l’objet de plusieurs centaines de pour cent de plus-values non taxables ?

La vérité, c’est que les auteurs de la théorie selon laquelle il y a lieu de régulariser ce qui l’est en tout état de cause déjà par la prescription ont raisonné comme si c’était un délit continu et imprescriptible d’avoir placé ses capitaux à l’étranger .

La fraude ne se présume pas

Mais surtout cela constitue une violation flagrante du principe de la libre circulation des capitaux et plus spécialement de l’article 65.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel: «Les mesures (indispensables pour faire échec aux infractions aux lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel) ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63.»