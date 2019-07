Le premier semestre catastrophique en termes de faillites

Les six premiers mois 2019 ont vu plus de 6.000 entreprises mettre la clef sous le paillasson suite à une faillite. 11.500 emplois sont concernés.

Record... 6.218 sociétés ont été déclarées en faillite durant les six premiers mois de l'année. C'est largement 15% de plus que l'an passé, sur la même période. Et c'est le pire 1er semestre, selon les chiffre de Gryadon. 11.532 jobs ont été directement impactés par ces échecs.

Juin a largement contribué à ces gros chiffres. Le mois juste écoulé a vu 1.107 établissements fermer leurs portes, et c'est presque un record. Seul juin 2015 fut encore plus dur.

Pourquoi des chiffres aussi noirs? Eric Van de Broele, de Graydon, livre son analyse. La cause n'est pas unique, ce n'est pas tout simplement le ralentissement conjoncturel... "En vertu de la législation en vigueur sur l'insolvabilité, les associations sans but lucratif et les professions libérales peuvent faire faillite. En outre, la "loi sur les sociétés fantômes" est entrée en vigueur. Cela a entraîné une attention accrue de la part des tribunaux et une augmentation du nombre de dissolutions grâce à l'amélioration des méthodes d'enquête. Enfin, il y a une augmentation considérable de faillites prononcées par les tribunaux bruxellois suite à une approche différente du tribunal de l'entreprise, qui vise à éliminer certaines formes de fraude."