Le prêt Coup de Pouce pourra être offert en crowdlending

La Wallonie donne à son tour le feu vert à l'élargissement du prêt particuliers-PME aux plateformes de crowdlending. Look&Fin se positionne.

Après la Flandre et la Région bruxelloise, la Région wallone ouvre à son tour le prêt Coup de Pouce aux plateformes de crowdlending (financement par la foule sous forme de prêt). Et Look&Fin est à nouveau la première à saisir l'occasion pour intégrer ce type de prêt dans son offre. Celle-ci avait déjà étrenné le passage en crowdlending des formules de prêts de particuliers à PME au nord (Winwinlening) et au centre (prêt Proxi) du pays l'an dernier.

"Nous voulons à la fois aider les entreprises à accéder simplement au prêt Coup de Pouce et toucher une communauté d'investisseurs en dehors de leur cercle familial." Frédéric Lévy Morelle fondateur et CEO de Look&Fin

Le prêt Coup de Pouce s'inscrit, pour rappel, dans la volonté du gouvernement wallon de soutenir l'économie locale et d'activer l'épargne. La formule a été renforcée en cette période de crise pandémique. Elle permet aux particuliers domiciliés en Wallonie de prêter de l'argent à des PME wallonnes à des conditions intéressantes pour les deux parties.

Emprunt de maximum 250.000 euros

Chaque PME peut lever par ce biais un maximum de 250.000 euros, en une ou plusieurs fois. Chaque particulier peut prêter jusqu'à 125.000 euros. Le prêteur perçoit un taux d'intérêt de 0,9 à 1,75% par an, ainsi qu'un supplément sous forme de crédit d'impôt: 4% par an les 4 premières années, puis 2,5% par an les années suivantes. La durée du prêt peut être de 4, 6, 8 ou 10 ans.

La Région wallonne vient de donner son accord pour que la formule puisse être proposée via des plateformes de crowdlending. Look&Fin a aussitôt décidé de l'intégrer dans son offre. "En jouant le rôle d'intermédiaire entre les particuliers investisseurs et les entreprises wallonnes, nous voulons à la fois aider les entreprises à accéder simplement au prêt Coup de Pouce et toucher une communauté d'investisseurs en dehors de leur cercle familial", souligne le CEO de la plateforme Frédéric Lévy Morelle dans un communiqué.

Vivier d'investisseurs particuliers fidèles

C'est, en effet, le gros avantage du passage par une plateforme: le patron de PME éprouve la plupart du temps des difficultés à toucher des particuliers prêts à investir au-delà de son cercle de connaissances, alors que les sociétés de crowdlending disposent déjà d'un large groupe d'investisseurs particuliers fidèles. La réunion des deux mondes devrait aider à populariser le Coup de Pouce et à faciliter sa mise en œuvre.