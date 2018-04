Le printemps sera chaud dans les services publics fédéraux

CSC et FGTB annoncent une grève pour le lundi 30 avril. D’autres suivront en mai. Pourquoi?

C’est la surprise du chef. On pensait que la CSC, rayon "services publics", jugeait les grèves et mouvements de grogne "prématurés" – c’est en tout cas ce qu’elle a opposé au syndicat socialiste lorsque la CGSP a débrayé le 27 février dernier. Et qu’apprend-on en ce brumeux jeudi? Que le syndicat chrétien mitonne une grève au sein des services fédéraux pour le lundi 30 avril. La veille de la fête du travail, vous l’aurez noté.

La donne a-t-elle à ce point changé pour justifier pareil revirement? Affirmatif, assume Silvana Bossio, secrétaire nationale de la CSC Services publics. "À l’époque, on ne connaissait que les intentions du gouvernement, ce qui n’était pas suffisant pour mobiliser notre base. À présent, cela se concrétise et les dossiers atterrissent sur la table du gouvernement." Bref, qu’on se le dise, la CSC se met en branle. Il était temps, doit-on se dire à la FGTB, qui participera au mouvement – qui devrait épargner le rail et bpost.

Qu’est-ce qui fâche ainsi le syndicat chrétien pour qu’il débraie le 30 avril? Et promette d’autres actions dans le courant du mois de mai, avec, "probablement", d’autres jours de grève? "Différentes choses, avance Silvana Bossio. C’est une accumulation."

Travail intérimaire. Au nom de la flexibilité, le gouvernement Michel a décidé d’autoriser le recours à l’intérim au sein de la fonction publique. "Inutile et non pertinent. Le statut de contractuel existe déjà afin de faire face aux défis liés à la pénurie ou aux remplacements, puisqu’il permet de recruter de manière temporaire. Il serait également possible de faire appel à la mobilité interne." Sans oublier onéreux, poursuit la CSC. "Un intérimaire coûte environ 1,7 fois plus cher qu’un statutaire."

Régime de congés. L’intention du ministre de la Fonction publique, Steven Vandeput (N-VA), est claire: calquer le régime de congés fédéral sur celui en vigueur au sein de l’administration flamande. Au bac, les 33 jours annuels, auxquels vient s’ajouter la récupération des heures supplémentaires. Michel entend faire basculer "sa" fonction publique vers un système offrant maximum 35 jours. "Rendre forfaitaire la récupération des heures, c’est inacceptable." Ajoutons qu’il est aussi question de revoir à la baisse les "jours de circonstance" – dans le privé, on dit "petit chômage".

Crédit maladie. Dans le viseur de Steven Vandeput itou, le système de crédit maladie des statutaires; les contractuels, eux, suivent le même régime que le secteur privé. Pour faire bref, le statutaire dispose de 21 jours de maladie avec salaire garanti – tout ce qui dépasse est payé à 60% du salaire. D’année en année, les jours non pris peuvent être reportés, jusqu’à former une année entière. Michel entend balayer ce système pour imposer les normes du privé.