Le réaménagement de la dette coûte 2 milliards à la Belgique

La politique d’allongement de la durée moyenne de la dette souveraine a coûté de l’argent ces dernières années, mais protège notre pays contre une éventuelle hausse des taux.

Depuis 2010, l’Agence fédérale de la dette a progressivement allongé la durée moyenne de la dette souveraine belge (duration) – qui est passée de six à dix ans – afin de réduire les risques liés à une augmentation éventuelle des taux d’intérêt. Cet allongement est plus prononcé que dans d’autres pays. La Banque nationale de Belgique (BNB) a comparé les avantages et inconvénients de cette politique.

Ces dernières années, l’augmentation de la duration de la dette a gonflé la charge d’intérêts, vu que les taux des nouvelles obligations souveraines augmentent proportionnellement à la durée des nouvelles émissions. C’est ce qui explique pourquoi la charge d’intérêts coûtera cette année 2,1 milliards d’euros de plus (soit 0,45% du PIB), explique la BNB.

Hausse des taux

Mais cette stratégie n’est pas nécessairement mauvaise, car plus la duration de la dette est longue, plus les risques de refinancement – liés à l’impact de futures hausses de taux – sont limités. Tout dépend donc de l’évolution des taux dans les années à venir.

L’extension de la duration de la dette souveraine est positive à long terme dans pratiquement tous les scénarios de hausse des taux. Il suffit que les taux à dix ans passent à 1% d’ici 2025 et se stabilisent ensuite. Dans ce scénario, la charge d’intérêt baisse à partir de 2040. Plus la hausse des taux est importante, plus l’avantage est élevé. Si le taux à dix ans passe à 5%, l’avantage se fera sentir à partir de 2028 et pourrait dépasser 2,5% du PIB.

Mais certains économistes n’excluent pas que les taux restent très bas en Europe pendant encore longtemps, comme c’est le cas au Japon. Si en 2019 le taux à dix ans se monte à 0,52% en moyenne et se stabilise ensuite – le scénario sur lequel la BNB s’est basée pour ses perspectives publiées en juin dernier – l’augmentation de la duration de la dette alourdirait également la charge de la dette à long terme.

Équilibre budgétaire

Parallèlement, la BNB a analysé les dangers que représente cet endettement élevé en se basant sur les récentes discussions sur la politique budgétaire dans de nombreux pays. Certains économistes de renom estiment que les gouvernements doivent profiter des taux bas pour investir davantage. La Belgique ne semble plus avoir comme ambition d’atteindre l’équilibre budgétaire à l’horizon 2021.

À 102% du PIB du pays, on peut dire sans se tromper que la dette souveraine belge est élevée. Si la politique reste inchangée, le taux d’endettement devrait rester supérieur à 100% du PIB.

Mais la charge d’intérêts n’a jamais été aussi faible, grâce aux taux historiquement bas. Cette situation permet à l’État belge de refinancer progressivement les obligations venant à échéance (et assorties d’un taux élevé) par de nouvelles émissions à des taux inférieurs. Il y a quelques mois, le taux à dix ans est pour la première fois passé sous la barre de 0%, ce qui signifie que les investisseurs sont prêts à payer pour prêter de l’argent à l’État belge.

Imprudence

Les taux bas limitent le risque d’effet boule de neige qu’entraîneraient la hausse de la charge de la dette et l’augmentation du déficit budgétaire et de la dette souveraine. Mais la Banque nationale met en garde: "Ces taux bas à moyen et long termes ne peuvent pas être considérés comme la norme. Il serait imprudent de baser la politique budgétaire et la gestion de la dette sur l’hypothèse que ces conditions de financement favorable perdureront."