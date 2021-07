Le recrutement intérimaire explose dans le secteur du management

Au premier semestre 2021, les emplois temporaires dans le secteur du management ont connu une augmentation de 75% par rapport au second semestre de 2020, selon l'agence de recrutement spécialisé Robert Half Belgique. Ce chiffre est le reflet de la reprise de l'activité de ces derniers mois, après une année 2020 qui a vu un effondrement de l'économie, en raison de la pandémie de Covid-19. Certains secteurs comme l'industrie manufacturière peinent cependant à se redresser complètement.

Le bilan de ce premier semestre 2021 vient confirmer une reprise de l'activité intérimaire déjà amorcée au quatrième trimestre de 2020. "D'octobre à décembre 2020, les recrutements ont commencé à reprendre, après un début d'année compliqué pour les entreprises. La tendance de ces six premiers mois confirme la fin d'année que nous avons connue et devrait se confirmer pour le troisième trimestre de 2021", souligne Joël Poilvache, directeur chez Robert Half.

Le profil intérimaire s'avère toujours aussi intéressant pour les employeurs , malgré le redéploiement massif vers le télétravail qui s'est opéré depuis le début de la pandémie. L'agence de recrutement a d'ailleurs assisté - et assiste toujours - les intérimaires qui ne disposent pas du matériel adéquat pour travailler à distance . "Le télétravail ne concerne pas tous les secteurs que nous couvrons. Mais nous avons des ordinateurs et du matériel informatique pour permettre aux intérimaires de travailler depuis chez eux, si les employeurs ne sont pas en mesure de les équiper", indique le directeur de Robert Half.

De temporaire à permanent

Les secteurs qui ont le plus employé de manière temporaire ces derniers mois sont la comptabilité, la logistique, le commerce de détail, l'industrie alimentaire et l'industrie manufacturière, selon les données collectées par Robert Half. La semaine passée, Acerta - organisation spécialisée dans la prestation de services - indiquait que les industries métallurgique et manufacturière peinaient encore à retrouver leur niveau d'effectifs d'avant la crise sanitaire, aussi bien pour les emplois intérimaires que permanents. Selon les données d'Acerta, au premier semestre 2021, les emplois dans ce secteur ont d'ailleurs connu une baisse de -4,9%.