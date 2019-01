Le salarié de 55 ans gagne 75% de plus que celui de 25 ans

L'expérience et les compétences plus importantes que l'âge

Si les chiffres annoncés par Acerta peuvent paraître importants, pour Geert Aelbrecht, le directeur des ressources humaines de la société de construction Besix, ils sont explicables. "Je n’ai pas les données exactes pour notre entreprise, mais elles doivent être comparables à l’étude. Une telle différence n’est pas forcément négative. À cinquante ans, le travailleur arrive souvent au sommet de son évolution, mais aura encore dix à quinze ans à prester. Continuer à l’augmenter est une façon de récompenser sa loyauté et est un moyen pour nous de conserver son expertise. C’est d’autant plus important sur un marché où les profils qualifiés se font rares. Si, à la fin de sa carrière, vous ne proposez plus rien à votre travailleur, vous risquez de le perdre", explique le DRH de Besix.

Du côté de chez EVS, à Liège, l’écart est même encore plus important que les chiffres avancés dans l’étude d’Acerta. "Nous calculons par tranche. La différence de salaire entre les 25-35 ans et les 55-75 ans tourne plutôt autour des 80-85%", explique Pierre Matelart, le DRH d’EVS. Mais pour le patron, parler de l’âge du travailleur n’est pas vraiment un critère représentatif. Ce qui compte, ce sont les capacités acquises qui, forcément, s’acquièrent avec le temps. L’entreprise détermine ses salaires par niveaux de compétences. "Pour les développeurs, nous avons sept niveaux différents. Il y a de très grandes différences dans l’efficacité d’un développeur débutant et un architecte IT. Pour ces profils, il est justifié que le salaire soit jusqu’à deux fois plus important que pour un débutant. Mais ce n’est pas lié à l’âge du travailleur. Certains développeurs de cinquante ans sont au niveau 2 et gagnent donc moins que des jeunes avec un niveau supérieur", explique le patron D’EVS.

Les entreprises ne constatent toutefois pas toujours ce même écart de salaire entre les générations. Chez Technord, une entreprise spécialisée dans les projets technologiques en génie électrique et informatique industriel, la différence entre les revenus est bien inférieure aux chiffres de l’enquête. Une plus grande harmonie que l’entreprise explique par son activité et la jeunesse de son personnel. "Nous sommes actifs dans un secteur qui demande souvent des compétences IT et techniques de pointe et donc un personnel jeune. La moyenne d’âge de nos travailleurs est d’ailleurs inférieure à 40 ans", explique Yannik Broquet, le directeur des ressources humaines du groupe.

Comme chez EVS, il n’est pas rare que des travailleurs gagnent davantage "si les responsabilités endossées et les compétences le justifient", que leurs collègues plus âgés. "Ce n’est plus un tabou au sein de l’entreprise", glisse encore le responsable.