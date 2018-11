Le sauvetage des banques a rapporté 1,1 milliard à l'Etat

Après la chute de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, les autorités belges avaient dû intervenir pour sauver plusieurs institutions financières: Fortis, KBC, Dexia et l’assureur Ethias. Sur les dix dernières années, cela a coûté très cher en prise de participations, en prêts à des institutions financières et en garanties apportées. Mais cela a aussi rapporté de l’argent à l’Etat et aux Régions sous forme de gains en capital et de dividendes notamment.