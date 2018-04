"Le secret professionnel de l'avocat fait partie des piliers de la démocratie"

Lever le secret professionnel de l’avocat pour contrer la fraude est disproportionné, d’après l’avocat-fiscaliste de Loyens & Loeff, Christian Cheruy. D’autant qu’il existe selon lui de nombreux garde-fous, dont certains sous-exploités par le fisc, pour brider les montages frauduleux.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, les comptables, avocats et conseillers fiscaux devront, à partir de 2020, déclarer au fisc toutes les constructions fiscales qu’ils auront élaborées après le 1er juillet 2018. L’initiative vient des ministres des Finances européens et devrait être appliquée dans tous les États membres.

Ce faisant, on met le doigt dans un dangereux engrenage, estime Christian Cheruy, avocat fiscaliste chez Loyens & Loeff. Il explique pourquoi.



Les avocats-fiscalistes ne paient-ils pas le fait d’avoir été trop imaginatifs par rapport au cadre fiscal?

Le monde des avocats-fiscalistes n’est pas celui de la fantaisie ou de la frivolité, mais celui de la rigueur des textes. C’est le monde de la loi, qui plus est, d’ordre public. Si créativité il y a, c’est toujours dans le respect de la loi. En outre, la mise en cause de nos règles professionnelles et éthiques ainsi que de notre responsabilité professionnelle et pénale ne relèvent pas non plus d’un monde imaginaire. Elles reçoivent une attention quotidienne de notre part. Que le cadre fiscal de l’OCDE et de la Belgique ait pu induire chez certains contribuables, pendant plusieurs décennies, des comportements aujourd’hui condamnables moralement, relève, à tout le moins, d’une responsabilité partagée. Ces cinquante dernières années, les contours de la fiscalité internationale ont été dessinés par l’OCDE. Pas plus que ce sont les contribuables qui ont inventé le " principe de la liberté de choix de la voie fiscale la moins imposée " (i.e. la fameuse doctrine Brépols)… mais la Cour de cassation, sans réaction adéquate du gouvernement et du législateur pendant plus de 50 ans. Aujourd’hui, les paradigmes ont changé et cela induira d’autres comportements considérés, pour l’instant, comme convenables et acceptables.

Le cadre actuel offre-t-il suffisamment de garanties contre les constructions fiscales dites agressives?

Mais bien entendu! Il faudrait être aveugle pour prétendre le contraire, voire incompétent pour ne pas savoir que faire de la masse d’informations déjà disponibles. Il existe de nombreuses mesures anti-abus (générales ou spécifiques, belges ou européennes), certains paiements vers l’étranger sont déjà non déductibles, la nature de certains revenus fait l’objet de requalification sur le plan fiscal, certaines structures et revenus "offshore" doivent être divulgués dans la déclaration fiscale, les fiches fiscales les plus diverses et variées doivent être établies, l’échange d’informations au niveau mondial est devenu une réalité, etc. Sans oublier toutes les obligations déclaratives et sanctions pénales qui pèsent sur l’avocat dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent issu, notamment, de la fraude fiscale (grave). En outre, les règles de corréité et de complicité pénales en cas de fraude fiscale et de solidarité pour l’impôt éludé qui en découlent s’appliquent aussi aux avocats. Vous voyez, la vie d’un avocat-fiscaliste, est bien encadrée et est plutôt risquée. Je suis curieux de voir si le fisc va utiliser toutes ces informations avec pertinence, efficacité et intelligence. J’en doute.

Le secret professionnel, comme tous les principes de droit, n’est pas absolu: il doit être mis en balance avec d’autres principes, comme le fait d’une répartition équitable de l’impôt. Que pouvez-vous répondre à cela?

On peut badiner avec le secret professionnel de l’avocat: "A quoi bon?" "Tout le monde sur le même pied", "Pourquoi un secret professionnel, si on n’a rien à se reprocher?", "C’est un combat d’arrière-garde" "Seuls les privilégiés en profiteront", etc.

Plusieurs questions me hantent. Doit-on mettre l’indépendance de la justice de côté au nom de son efficacité? Doit-on mettre la protection des sources d’information des journalistes de côté au nom de la rapidité de l’instruction pénale? Doit-on mettre de côté l’immunité parlementaire au nom d’une meilleure responsabilisation démocratique? Doit-on empiéter sur la vie privée des individus au nom d’intérêts (étatiques) supérieurs? La réponse est non! Le secret professionnel de l’avocat fait partie de ces piliers démocratiques. L’avocat(-fiscaliste) est un acteur essentiel dans l’application de la loi (fiscale) et s’oppose - par définition - à l’État. Il ne peut en aucun cas devenir un outil de l’État. A chacun son rôle. Il ne faut pas rechercher l’efficacité de l’impôt chez l’avocat-fiscaliste mais dans la qualité de la loi fiscale et l’efficacité des contrôles fiscaux.

Est-ce qu’il existe des marges de manœuvre au niveau de la transposition? Si oui, vers quoi faudrait-il aller?

Vous avez raison, la directive deviendra réalité. Mais chaque État membre " peut " (à la liberté de) prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d'être dispensés lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel en vertu de la législation nationale de l'État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de notifier immédiatement à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent. J’espère que la Belgique sera à la hauteur et respectera le secret professionnel de l’avocat. A défaut, je m’interroge déjà sur le prochain empiètement démocratique…

La récente révélation du recours massif par les familles belges les plus fortunées à des boîtes postales au Luxembourg ne doit-elle pas faire craindre que la lutte contre l’évasion fiscale est une bataille perdue d’avance?

La réponse est non! Tous les instruments de lutte contre l’évasion fiscale sont en place. D’ailleurs, l’UE et le gouvernement belge ont récemment encore introduit une mesure anti-abus visant en particulier le recours à des holdings belges ou étrangères à des fins purement fiscales. Cependant, une société étrangère qui a un taux effectif d’imposition nul ou quasi nul n’est pas nécessairement une ‘boite postale’. Les sociétés holdings supportent - par nature - peu d’impôt, que ce soit au Luxembourg, en Belgique ou ailleurs en Europe. Il faut éviter les amalgames ou les raccourcis. Enfin, rien n’interdit de constituer une société patrimoniale au Luxembourg à condition que celle-ci corresponde à une réalité tangible qui sera fonction des activités déployées. Toute fonctionnalité devra être corroborée par des éléments de fait. En toute hypothèse, la bonne gouvernance devra être respectée: le don d'ubiquité ne s’applique pas aux sociétés. En un mot, il faut une réelle substance mais aussi venir avec une justification autre que purement fiscale. Il conviendrait aussi de s’interroger pourquoi les résidents belges recourent si massivement aux holdings luxembourgeois. Tout le monde connaît la réponse : méfiance et régime holding belge moins avantageux. La dernière réforme fiscale visant les holdings belges va cependant dans le bon sens.

