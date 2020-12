Le secteur pharma belge se consacre davantage à la recherche qu'à la production

Dans cet élan de spécialisation, les entreprises pharmaceutiques misent davantage sur les actifs d'utilisation durable tels que les frais de recherche et développement, les brevets, les licences... que dans les biens d'équipements technologiques. Cette étude menée par le Bureau du Plan suggère qu'aujourd'hui la R&D et la production dans le domaine pharmaceutique "sont partiellement dissociées".

Quatre branches d'activités

Pour cette étude, le Bureau du Plan a passé au crible les quatre branches d'activités montrant le plus de dynamisme en Belgique. Du côté de l'activité manufacturière, la pharmacie et les produits informatiques et électroniques ont été analysés. D'autre part, l'architecture et l'ingénierie ont retenu l'attention du Bureau du Plan pour les activités de services.