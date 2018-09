Le shopping retrouve des couleurs au centre-ville de Charleroi

Certes, tout n’est pas encore rose et certains pôles urbains, comme Verviers ou Mons, continuent de souffrir de la concurrence des centres commerciaux situés en périphérie des villes , mais la dynamique est lancée. " Les centres commerciaux de périphérie ne vont certainement pas disparaître mais il y a un changement de perspective. Aujourd’hui, on peut clairement affirmer que les centres-villes sont passés à l’offensive. C’est même la première fois en 20 ans que nous rajoutons des rues dans les zones commerciales des centres-villes , se réjouit-il en pointant également l’effet du commerce digital. De nouveaux venus venant du digital s’installent dans des magasins physiques. Ils ne s’engagent peut-être pas pour un bail de 9 ans mais ils participent à toute cette dynamique. "

Le cas de Charleroi "qui se repositionne comme cœur de ville et entité commerciale", et la dynamique insufflée par l’arrivée du centre commercial Rive Gauche en plein cœur de la ville basse, est ainsi mis en avant. "La rue de Marcinelle est redevenue une rue commerçante en se spécialisant dans des commerces de niche et en se donnant une identité forte. Cette rue n’était plus une rue commerciale depuis 25 ans", pointe Jean-Luc Calonger qui voit derrière cette mutation le résultat d’une stratégie globale de développement urbain et commercial, étudiée et cohérente.