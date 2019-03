Le taux d'emploi a atteint des records en 2018

Lire plus

Les derniers chiffres de Statbel sur le marché du travail en 2018 parlent d'eux-mêmes. Après avoir atteint un record en 2017 (68,5%), le taux d'emploi en 2018 a encore grimpé et s'élève à 69,7% pour les 20-64 ans.

Par trimestre , le taux d’emploi des 20 à 64 ans se situait encore sous les 70% aux premier et deuxième trimestres de 2018, mais a atteint un niveau record en dépassant cette barre de 70% tant au troisième (70,1%) qu’au quatrième trimestre (70,5%).

Surtout chez les femmes

C'est avant tout le taux d'emploi féminin qui a augmenté l'année dernière, ce qui réduit l'écart avec celui des hommes. Dans ce groupe d'âge (20-64 ans), ce chiffre s'élève actuellement à 73,9% chez les hommes et à 65,5% chez les femmes.

Le taux d'emploi augmente dans les trois Régions , bien que de grandes différences subsistent: 74,6% des Flamands sont au travail, 63,7% des Wallons et 61,4% des Bruxellois.

Taux de chômage en régression

Côté chômage, le taux de celui des 15-64 ans s'élevait à 6% en 2018, contre 7,1% l'année précédente. "Il s'agit de la moyenne annuelle la plus faible depuis le début de l'enquête continue en 1999", indique Statbel.

Le chômage est en régression dans toutes les tranches d'âge: les jeunes (15-24 ans) enregistrent le taux de chômage le plus élevé à 15,8%; pour les 25-49 ans et des 50-64 ans, il s'élève à respectivement 5,7% et 4%.