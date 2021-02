Le taux d'emploi est reparti à la hausse en décembre

Selon les chiffres provisoires de l'office statistique Statbel, le taux d'emploi en Belgique est passé de 68,2% en novembre à 69,5% en décembre. Il a davantage augmenté chez les femmes que chez les hommes et la hausse est surtout visible chez les plus jeunes. Auprès des plus de 55 ans, le taux d'emploi a diminué. Le taux d'emploi a augmenté en Flandre (74,4%) et en Wallonie (64,2%), mais a diminué à Bruxelles (59,7%).