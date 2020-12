Le taux hypothécaire à 20 ans poursuit ses baisses records

Pour Brecht Coene, porte-parole dudit site, cela n'a rien de vraiment étonnant. "Le montant du crédit étant plutôt bas (130.000 euros, NDLR) et la quotité étant en dessous de 60%, le risque est limité."

On peut en effet s'imaginer que le client présentait un dossier particulièrement solide. "Chaque dossier est analysé individuellement et tant les taux que la décision crédit sont définis selon une multitude de critères combinés. Nos critères d’attribution sont entre autres la capacité de remboursement, l’apport en fonds propres, etc.", explique de son côté ING.