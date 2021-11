Le tax shelter pour les PME doit encore avoir l'aval de l'Europe

Le gouvernement fédéral n'est pas certain que le tax shelter pour les PME ne constitue pas une aide d'État inédite, selon une note du SPF Finances.

Lors du conclave budgétaire d’octobre dernier, les partis de la coalition se sont mis d’accord sur 1 milliard d’euros supplémentaires d’investissements pour la relance. Ils ont lié cela à un élargissement du système de tax shelter mis en place par le gouvernement Michel pour encourager les investissements dans les start-up et les scale-up .

Le gouvernement De Croo a décidé de doubler le plafond des sommes déductibles, pour le porter à 500.000 euros pour une start-up et à 1 million pour une entreprise en croissance. L'avantage fiscal sur ces montants varie entre 30 et 45% pour les investissements dans les start-up, et 25% pour ceux dans les entreprises en croissance. Mais le gouvernement Michel n’a jamais notifié la mesure – qui n’a rencontré qu’un succès mitigé – à la Commission européenne. L'administration fiscale doute depuis un moment de la nécessité d'une telle notification. Le gouvernement De Croo a, lui aussi, laissé la question en suspens.