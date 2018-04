Le travailleur belge, deuxième plus cher d'Europe

Le coût horaire de la main-d’œuvre a encore augmenté chez nous l’an dernier. Ce qui fait de la Belgique le deuxième pays de l’Union européenne comptant les coûts horaires de la main-d’œuvre les plus élevés, juste derrière le Danemark.

Combien a coûté une heure de main d’œuvre chez nous en 2017? Eh bien 39,6 euros , contre 39,2 en 2016, soit une augmentation de 1,3% sur un an, selon les derniers chiffres d’Eurostat. Seul le travailleur danois coûte plus cher: 42,5 euros.

Depuis 2004 (la main-d’œuvre était encore de 29,2 euros), le coût de la main-d'oeuvre a augmenté de 35,62%. Le Belge coûte donc toujours plus cher, surtout par rapport aux autres pays de l’Union européenne, où les écarts entre États membres sont importants.

Si le Danemark et la Belgique arrivent en tête du classement, à l’autre bout, on retrouve la Bulgarie où coût horaire de la main-d’œuvre a été de 4,9 euros l’an dernier, et la Roumanie (6,3 euros).