Le vaccin de Pfizer a boosté l’économie belge d’un milliard d’euros

Plaque tournante

La plus grande partie des vaccins qui y sont produits sont ensuite exportés. La Belgique a exporté au cours des neuf premiers mois de 2021 pour 16,6 milliards d’euros de vaccins contre le covid. Les vaccins Pfizer assurent plus de trois quarts de ce montant. Le reste, ce sont les vaccins de Moderna, Astra Zeneca et Johnson & Johnson. Ceux-ci sont d’abord importés et ne sont donc pas produits ici. La Belgique est devenue ces dernières années une plaque tournante pour le commerce international de produits pharmaceutiques.