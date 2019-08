Le vendredi, c'est télétravail

Le télétravail reçoit les faveurs des travailleurs, comme le prouvent les chiffres de la société de RH Attentia. Certains jours et certaines périodes de l'année sont particulièrement prisés.

Le homeworking a la cote. La société de RH Attentia a calculé que le nombre d’heures de télétravail a progressé de 11% pendant les cinq premiers mois de l’année, par rapport à la même période en 2018. Le système présente des avantages pour les deux parties, employeur et travailleur. L'employé économise ses déplacements, ce qui est financièrement intéressant, mais a aussi un impact positif sur son stress. Et les entreprises peuvent rendre leurs emplois plus attrayants.