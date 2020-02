Le vote électronique lors des élections sociales séduit les employeurs

De plus en plus d'employeurs optent pour le vote électronique lors des élections sociales. De moins de 1% en 2016, ils sont désormais plus de 15% à privilégier ce mode de scrutin.

Entre le 11 et le 24 février – période au cours de laquelle seront annoncées les dates précises des élections sociales – les entreprises doivent indiquer si elles sont parvenues à un accord au sujet du vote électronique avec leurs délégations syndicales. D'après les données du prestataire de services RH Acerta, plus de 15 % des employeurs ont déjà choisi de recourir à cette option pour le scrutin à venir, soit beaucoup plus qu’en 2016. Lors de cette dernière élection, ils étaient moins de 1% à avoir posé ce choix.

Une procédure assouplie

L'assouplissement de la procédure encadrant le vote électronique constituerait l'explication principale de ce succès. "En 2016, tout comme pour les élections fédérales, les bureaux de vote étaient équipés de bulletins papier ou d’écrans. Toute personne qui désirait voter lors des élections sociales devait donc se déplacer jusqu’au bureau. Cette année, le vote électronique n’est plus rattaché à aucun bureau: vous pouvez donc voter où que vous soyez, à condition que vous utilisiez le réseau sécurisé de votre employeur", explique Olivier Marcq, juriste chez Acerta.

Outre le fait qu'il permette aux télétravailleurs de participer au scrutin, le vote électronique présente d'autres avantages, tels que sa simplicité et sa rapidité d'utilisation. Anonyme et sécurisé, il permet, entre autres, un gain de temps lors du dépouillement des votes, désormais confié à un ordinateur.

Ce sont surtout les entreprises de plus de 200 collaborateurs, qui optent pour le vote électronique. Olivier Marcq Juriste chez Acerta

Une option qui a un prix

Revers de la médaille, ce mode de scrutin a un coût qui peut s'avérer important, en particulier pour les petites structures. Organiser des élections sociales à l'ancienne sur papier entraîne toutefois aussi des dépenses considérables. Au-delà des frais administratifs de toute la préparation (papiers, enveloppes, listes, impressions, estampillages, pliages, distributions, courriers recommandés, etc.), le jour des élections lui-même représente aussi un coût.

"Nous constatons que ce sont surtout les plus grandes entreprises, de plus de 200 collaborateurs, qui optent pour le vote électronique. Pour elles, le coût d’une organisation classique des élections est en effet plus élevé que pour les plus petites entreprises. Le vote électronique constitue donc un choix responsable", conclut Olivier Marcq.