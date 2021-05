Légère reprise de l'emploi dans les PME au premier trimestre

Sur l'ensemble du premier trimestre, le marché de l'emploi des PME a connu une croissance de 0,15%. À fin mars, les embauches ont été plus nombreuses que les licenciements.

L’année 2021 avait pourtant mal commencé pour les petites et moyennes entreprises (PME). En janvier, plus de 15% des PME, ces structures pouvant accueillir jusqu’à 250 travailleurs, ont été confrontées à des résiliations de contrats, soit davantage qu'en novembre et en décembre de l'année dernière.