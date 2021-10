Les 3 freins à la formation en entreprise, selon ManpowerGroup

De nombreuses entreprises pourraient former des travailleurs pour pallier le manque de main-d’œuvre. Mais cela demande du temps, de l'argent et une bonne vision des besoins.

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée est un problème pour de nombreux employeurs. ManpowerGroup, le spécialiste des ressources humaines, a publié son Baromètre de l’emploi, et celui-ci montre que 77% des patrons belges éprouvent des difficultés à recruter .

Les secteurs concernés sont nombreux: la finance, l'assurance, l'immobilier, les services aux entreprises , le commerce de gros et de détail...

Investir dans la formation

Où trouver du personnel qualifié? Une des solutions, c'est la formation. 37% des 552 entreprises sondées par ManpowerGroup investissent déjà dans la formation. Et 30% prévoient de lancer de nouveaux programmes de formation technique. Toutes les catégories de personnel sont concernées: jeunes diplômés, du personnel moins qualifié, du personnel hautement qualifié et les travailleurs de plus de 50 ans.