Les Belges attendent avant de casser la tirelire de leur épargne-pension

La baisse des bourses européennes en 2020 a réduit les flux sortants des fonds d’épargne-pension.

L’an dernier, selon une enquête de la rédaction, de nombreux nouveaux retraités ont décidé de ne pas encaisser leur fonds d’épargne-pension. KBC indique que les flux sortants de ses fonds d’épargne-pension ont baissé de près de 40%. Chez Belfius et BNP Paribas Fortis, c’est le même constat, avec des baisses respectives de 22 et de 19%. ING parle également de recul mais ne fournit aucun chiffre.

Chez BNP Paribas Fortis, on explique ce recul des flux sortants par deux raisons: "D’une part, les bourses ont été plus volatiles, et d’autre part, les épargnants savent qu’ils ne sont pas obligés de sortir de leur fonds à 65 ans. Ces fonds sont de plus en plus conservés à des fins de diversification." Tous les Belges âgés entre 18 et 64 ans peuvent économiser pour leur pension de manière fiscalement avantageuse en versant dans un fonds ou dans un produit d’assurance.

Les épargnants qui partent à la retraite ne sont pas obligés d’encaisser immédiatement le montant de leur fonds d'épargne-pension. Si la valeur d’inventaire de leur fonds a baissé à cause d’une correction boursière, ils ou elles peuvent attendre des jours meilleurs. De nombreux nouveaux retraités ont d’ailleurs décidé d’attendre. Cette année, la plupart des fonds d’épargne-pension affichent un recul par rapport à la fin 2019, car la crise du coronavirus a provoqué une baisse des cours en Europe.

Par contre, les produits d’assurance épargne-pension sont automatiquement remboursés aux épargnants à l’échéance, c’est-à-dire généralement le jour de leur 65e anniversaire.

Les versements mensuels au top

Une autre tendance constatée l’an dernier est la baisse du nombre de nouveaux épargnants. "À cause de l’accès limité aux agences suite aux mesures de confinement, le nombre de nouveaux souscripteurs d’un fonds d'épargne-pension a baissé de 9%", confirme-t-on chez Belfius. Chez BNP Paribas, la baisse est de 6% pour les fonds bancaires et de 25% pour les produits d’assurance. "Ce recul est dû aux incertitudes en matière d’emploi et de santé. La problématique de la pension est passée au second plan des préoccupations de nos concitoyens." ING enregistre également une légère baisse.

Par contre, chez KBC, ce fut l’inverse: le nombre de nouveaux contrats a augmenté de 6% pour les fonds d’épargne-pension et est resté stable pour les assurances épargne-pension.

Le nombre total de Belges épargnant pour leur retraite est resté relativement stable. Les montants épargnés ont continué à augmenter légèrement, entre autres grâce à l’indexation des montants maximums déductibles. En 2020, nos compatriotes pouvaient épargner un maximum de 990 euros assortis d’un avantage fiscal de 30% ou 1.270 euros avec un avantage fiscal de 25%. De nombreux épargnants optent pour des versements mensuels.