Les Belges célèbrent le "Tax Liberation Day" dix jours plus tôt que l'an passé

Le travailleur belge moyen a atteint en ce 17 juillet le "Tax Liberation Day", soit le jour où le salarié arrête théoriquement de payer des charges et des taxes et peut disposer à sa guise des fruits de son travail. L'année passée, cette journée est tombée dix jours plus tard.

Alors qu'il était l'employé le plus coûteux au sein de l'Union européenne depuis plusieurs années, le travailleur belge est aujourd'hui en quatrième position, derrière le Luxembourgeois, l'Autrichien et le Néerlandais. Ainsi, pour que son employé reçoive un euro en poche, un employeur belge doit actuellement dépenser 2,04 euros. En 2013, il devait débourser 2,34 euros, soit le montant le plus élevé depuis 2010, ressort-il de la neuvième édition du fardeau fiscal et social de l'Employé moyen au sein de l'Union européenne.