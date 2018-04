Les Belges détiennent encore plus de 200 millions d'euros sous forme de titres papier

Ces prochaines années, le Trésor public devrait s’enrichir de quelques dizaines de millions d’euros grâce aux amendes infligées aux détenteurs d’obligations, d’actions, de bons de caisse et de fonds au format papier.

D’après les données publiées par le SPF Finances, on dénombre encore dans notre pays l’équivalent de 202 millions d’euros sous forme d’actions, obligations, bons de caisse et fonds d’investissement au format papier. On peut s’en étonner, car les titres au porteur ont été supprimés depuis plusieurs années.