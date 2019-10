Les Belges dissimulent plus de 60 milliards à l'étranger

Les avoirs non déclarés des Belges à l'étranger représenteraient 16% du PIB, d'après une étude commandée par la Commission européenne.

Une étude réalisée pour la Commission européenne estime que les Belges détenaient 62 milliards d'avoirs non déclarés à l'étranger en 2016, selon La Libre.

La Belgique est ainsi cinquième de ce classement très particulier, avec un montant équivalent à 16% du PIB. Chypre (38%) est premier, devant Malte (31%), le Portugal (26%) et la Grèce (23%). Et, selon les auteurs de l'étude, la perte moyenne annuelle de recettes fiscales pour la Belgique s'élevait à 2,6 milliards d'euros, entre 2004 et 2016.