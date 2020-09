Les Belges ont épargné de plus gros montants en 2020

L'encours de l'épargne s'élevait, fin juin, à 291 milliards d'euros, un record absolu. Les Belges ne sont pas plus nombreux pour autant à épargner.

Deux Belges sur trois mettent actuellement de l'argent de côté (67%), soit un peu moins qu'en 2019, où 74% des Belges épargnaient, relève CBC après avoir mené une enquête sur l'épargne auprès de 1.042 Belges entre 2019 et 2020. "Cette épargne semble se faire au détriment de la consommation des ménages depuis la crise du Covid-19", explique Xavier Falla, directeur général de la banque privée chez CBC.

C'est, fait notable, chez les jeunes (18-34 ans) que l'on épargne le plus, puisque 76% de cette tranche d'âge met de l'argent de côté.

Le compte d'épargne en pôle position

CBC constate que 85% des épargnants mettent autant d'argent de côté, voire davantage qu'avant la crise. Cet argent est dans 86% des cas déposé sur un compte d'épargne. "Le Belge a du mal à passer à l'investissement rentable, son aversion au risque est importante", explique la banque.

L'épargnant ne se fixe pas d'horizon de placement, déplore la banque, ce qui pourrait lui permettre, s'il le place pour plus d'un an, de rentabiliser son placement en optant pour une stratégie d'investissement adaptée à la fois au temps où l'épargne est bloquée et à son profil de risque.

Un fossé qui se creuse

Si les Belges ont plus épargné en 2020, la banque constate que l'écart se creuse entre les "petits" et "gros" épargnants. D'un côté, le nombre d'épargnants déposant sur leur livret d'épargne plus de 200 euros de côté a fortement augmenté, passant de 37% des répondants en 2019 à 45% en 2020. De l'autre côté, le nombre d'épargnants économisant moins de 50 euros par mois est passé de 15% en 2019 à seulement 8% en 2020.

"Une partie de la population a été précarisée par la crise et a dû consacrer une partie des montants destinés à l’épargne à ses besoins du quotidien. Il y a un fossé qui s’est créé entre les petits et gros épargnants", constate Xavier Falla. Il résume: "On n’a pas davantage d’épargnants en 2020 que dans les années précédentes, mais les épargnants épargnent de plus gros montants, particulièrement pour les plus jeunes."

Epargne en hausse chez les jeunes

Sur les 45% d'épargnants économisant plus de 200 euros par mois, 53% se trouvent dans la tranche 25-34 ans.