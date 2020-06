Les Belges ont favorisé l'e-commerce mais en dépensant moins

Durant le 1er trimestre 2020, les Belges ont été plus nombreux à consommer via internet. La catégorie "maison & jardin" a particulièrement bien tiré son épingle du jeu. Selon BeCommerce, les acheteurs ont cependant dépensé moins qu'à l'accoutumée.

Les acheteurs plus nombreux

Impact différent dans les Régions

" La Flandre est beaucoup plus orientée vers l'exportation que la Wallonie et, en ce sens, beaucoup plus sensible aux tendances internationales: la crise du coronavirus faisait déjà rage en Chine en janvier, ce qui s'est manifesté plus rapidement en Flandre que dans le sud du pays", analyse Sofie Geeroms, directrice générale de BeCommerce.

"Maison & jardin" au top du classement

Les consommateurs n'ont désormais "plus de réticence à acheter en ligne des articles plus importants pour la maison et le jardin.

Autre constat: la catégorie "maison & jardin" est celle qui a le plus tiré son épingle du jeu, avec une augmentation des dépenses sur internet de 59 millions d'euros (+68%) durant la crise. Cette hausse n'est, par contre, constatée qu'en Flandre (+127% contre -4% en Wallonie et à Bruxelles). Les consommateurs n'ont désormais "plus de réticence à acheter en ligne des articles plus importants pour la maison et le jardin, comme des meubles de jardin, des barbecues et des parasols", ajoute Sofie Geeroms.