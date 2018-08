Les Brésiliens d'AB InBev donnent un signal d'achat sur le titre

Les grands actionnaires brésiliens d’AB InBev se sont portés à l’achat sur les titres du premier brasseur mondial la semaine dernière. BRC, le holding luxembourgeois qui réunit les participations des familles Telles, Sicupira et Lemann dans Stichting AK Netherlands, la fondation qu’ils co-contrôlent avec les grands actionnaires belges, a acquis pour 87,9 millions d’euros d’actions d’AB InBev en trois opérations réalisées entre le 14 et le 16 août .

Même si les montants représentent peu de choses en regard de la capitalisation du groupe, ils n’apparaissent pas dénués de sens dès lors qu’on sait que BRC n’avait plus acquis d’actions AB InBev depuis trois ans. Le cours du brasseur est historiquement bas depuis des mois; il a atteint son plus bas sur les douze derniers mois le 15 mai dernier, à 78,61 euros. Il se porte un peu mieux depuis lors, allant jusqu’à refranchir la barre des 90 euros le 25 juillet. Ce lundi, il oscillait autour de 87,2 euros. De son côté, BRC a effectué ses trois achats la semaine passée aux prix de 85,77, 86,12 et 86,58 euros.