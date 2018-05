Les Bruxellois seront moins taxés que les Wallons et les Flamands

Guy Vanhengel, l’élève le plus assidu de la sixième réforme de l’État, a réduit les centimes additionnels de l’impôt des personnes physiques.

Autonomie fiscale des régions. C’est ce que demandaient les partis flamands depuis de nombreuses années. Ceux qui dépensent l’argent doivent également être responsables des revenus: ce fut le moteur de la sixième réforme de l’État. Les trois Régions – Flandre, Wallonie et Bruxelles – ont obtenu une certaine autonomie fiscale grâce à la possibilité qui leur a été offerte de lever des centimes additionnels régionaux dans le cadre de l’impôt des personnes physiques.

Ces nouvelles compétences fiscales feront pour la première fois sentir leurs effets dans la déclaration de revenus que les contribuables devront remplir dans les semaines à venir (revenus 2017). On peut s’étonner que ce ne soit pas la Flandre ou la Wallonie, mais le ministre bruxellois du Budget et des Finances, Guy Vanhengel (Open VLD) qui soit le seul à avoir utilisé cette compétence. Résultat: tous les contribuables bruxellois bénéficieront d’une réduction de 0,5% à l’impôt des personnes physiques , ce qui représente au total une baisse d’impôt de 20 millions d’euros.

"Pour un Bruxellois dont le revenu brut est de 30.000 euros par an, cette baisse d’impôt se chiffrera à 27,5 euros, contre 48,2 euros pour un revenu annuel brut de 40.000 euros, explique Bart Lombaerts de Pwc Tax Consultants. Les montants doivent rester limités , car la loi spéciale de financement interdit toute ‘concurrence fiscale déloyale’ afin d’éviter qu’un trop grand fossé se creuse entre les régions."

Dans la capitale, la baisse des centimes additionnels vient s’ajouter à la suppression de la taxe d’agglomération bruxelloise, qui représente une réduction de 1% de l’impôt des personnes physiques. Cette réduction a déjà été appliquée aux revenus 2016, et a représenté une baisse de 40 millions d’euros. "Nous avons bien joué, non?, réagit Guy Vanhengel. Nous aidons à réduire l’impôt sur le travail. Et d’une manière importante: 1,5%, ce n’est pas rien." La taxe forfaitaire de 89 euros a elle aussi été supprimée.