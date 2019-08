Les PME belges ont créé plus de 20.000 emplois au premier semestre

"Au niveau de l'emploi belge, l'année a démarré en force pour nos PME et cette tendance se poursuit", analyse Vassilios Skarlidis, directeur régional PME chez SD Worx. "Au cours du dernier trimestre, nous constatons que la croissance est surtout présente au sein des PME de taille moyenne (20-49 employés) à Bruxelles et en Wallonie. Dans les PME plus grandes (50-99 travailleurs), nous observons une stagnation en Flandre et à Bruxelles, seule la Wallonie affiche une croissance dans les plus grandes PME. La proportion des moins de 25 ans a diminué, mais la proportion des plus de 55 ans a augmenté plus fortement."