Les Verts proposent trois mesures pour la solvabilité des PME

Tax shelter et prêts entre PME

La première? Donner la possibilité aux PME qui étaient en situation saine avant le début de la crise du coronavirus de ne pas procéder à des amortissements en 2020 et 2021, et cela sans conséquence fiscale défavorable, pour améliorer leur compte de résultat.

Défense du modèle local

"On parle beaucoup des mesures d’urgence, mais permettre aux PME qui ont dû puiser dans leurs réserves de se relancer et de se redémarrer est vraiment une de nos grandes préoccupations", assure le chef de groupe Ecolo-Groen. "La base de notre tissu économique est composée de PME, et c’est un modèle économique que nous défendons en tant qu’écologistes, parce que ces entreprises sont ancrées ici, font des échanges en circuit court et assurent des emplois non délocalisables."