Les Verts veulent interdire la pub pour les jeux de hasard

Les écologistes veulent aller plus loin que le dispositif restrictif entré en vigueur le 1er juin. Le secteur met toutefois en garde contre le risque de pousser les joueurs vers le marché illégal.

L’idée d’interdire totalement la publicité pour les jeux de hasard refait surface. Comme par le passé, ce sont les écologistes flamands de Groen qui sont à la manœuvre par le biais d’une proposition de loi.

Depuis le 1er juin 2019, la publicité à la télévision pour les jeux en ligne est interdite. C’est le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) qui a fait passer ce texte. La mesure ne va cependant pas assez loin, selon les Verts, qui proposent cinq mesures "pour mieux protéger les joueurs".

Groen estime que l’addiction aux jeux de hasard ne fait qu’augmenter et que 5% de la population belge serait concernée.

Reportage | Ces machines à sous qui ne disent pas leur nom

Parmi les mesures proposées, il y a l’interdiction totale de publicité et de sponsoring pour les jeux de hasard, l’interdiction de jouer en dessous de 21 ans ou encore l’abaissement de la mise maximale online de 500 à 250 euros par semaine. Il est également question d’étendre la "liste noire" des personnes interdites de jeu. C’est le système de contrôle et de prévention Epis (Excluded Persons Information System). Ces personnes sont privées d’accès au casino et aux paris en ligne. Groen voudrait qu’elles ne puissent plus se rendre chez les libraires ni sur les champs de courses.

673 € Pendant le Mondial de football en 2018, 200 millions d’euros ont été misés en un mois, soit 673 euros par personne.

Liste noire

En 2018, environ 353.000 personnes étaient interdites de jeu, soit 50% de plus qu’il y a cinq ans, selon Groen qui y voit la preuve que l’addiction au jeu est un véritable problème de société. "Les conséquences sont comparables à la dépendance à l’alcool ou à la drogue. (…) Les joueurs compulsifs jouent en moyenne 42% de leur salaire, soit 1.000 euros par mois."

Cette liste noire inclut cependant une série de professions dont les titulaires sont d’office interdits de jeu: services de police, sportifs de haut niveau, etc. Il suffit dès lors que la liste noire s’allonge d’une nouvelle profession pour que le nombre de personnes interdites de jeu augmente.

Enfin, les écologistes voudraient brider, voire supprimer, les fameuses "machines 3.3". Les fabricants exploitent une lacune – l’article 3.3 de la loi sur les jeux de hasard – pour installer des machines à sous dans les cafés ou les pompes à essence.

Marché illégal

Le secteur regrette pour sa part la "précipitation de certains acteurs à vouloir imposer des mesures disproportionnées sans en connaître les bénéfices réels pour la protection du consommateur". La Belgian Association of Gaming Operators (Bago) estime qu’il faut d’abord étudier l’impact de la nouvelle réglementation avant de prendre d’éventuelles mesures plus restrictives encore.

L’interdiction de publicité ne fera que pousser les joueurs vers le marché illégal, assurent les professionnels du secteur. "Si les opérateurs légaux ne pouvaient plus faire de publicité ni octroyer de bonus, le secteur illégal s’emparerait de 50% du marché belge en 5 ans à peine." On ne limite pas le jeu en interdisant la publicité des opérateurs agréés, selon eux. "On ne fait que pousser les joueurs vers les opérateurs étrangers et illégaux où la protection des groupes vulnérables est inexistante."