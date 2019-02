Les accises sur le tabac ont rapporté 123,8 millions de plus en 2018

L'Etat belge a engrangé 8,83 milliards d'euros grâce aux accises sur différents produits en 2018. L'impôt indirect sur le tabac a quant à lui rapporté 123,8 millions de plus qu'en 2017.

Les accises sur le tabac rapportent de plus en plus à l'Etat. Cet impôt indirect a rapporté, en 2018, 123,8 millions de plus que l'année précédente, rapportent les titres de Sudpresse. Les revenus liés aux accises sur le tabac manufacturé ont augmenté à 2,373 milliards en 2018, après quatre années de stagnation.