Les aéroports wallons séduisent les investisseurs étrangers

L’année dernière a vu le nombre de nouveaux projets d’investissement progresser de 10% tandis que le nombre d’emplois créés a bondi de 40%. La Wallonie et Bruxelles opèrent un retour spectaculaire.

Après une bonne année 2017, le millésime 2018 a été encore meilleur pour les investissements étrangers en Belgique. C’est ce qui ressort de l’étude Global Location Trends, réalisée chaque année par IBM.

Cette étude ne retient que les projets qui génèrent des emplois directs. Il n’est pas tenu compte des investissements purement financiers, comme des acquisitions ou des augmentations de capital par exemple. L’étude d’IBM livre plusieurs enseignements.

1. La Belgique renoue avec l’attractivité

"Les aéroports de Liège et de Charleroi sont devenus des endroits stratégiques." patsy vanhove IBM global business services

En 2018, la Belgique a attiré 267 projets d’investissement contre 242 en 2017. Ce qui représente une hausse appréciable de 10%. Ces projets se sont en outre avérés riches en emplois, puisqu’ils ont permis de générer 9.043 nouveaux postes de travail. C’est un bond de 40% par rapport à 2017 (6.396 emplois). Ces bons résultats sont en ligne avec ceux annoncés précédemment par EY qui réalise également cet exercice tous les ans (lire L’Echo du 5 juin). À titre de comparaison, chez nos voisins néerlandais, environ 400 projets d’investissement ont permis de créer seulement 9.500 emplois.

Plusieurs éléments expliquent l’attractivité retrouvée de la Belgique. Le premier est d’ordre conjoncturel. "L’an dernier, on a assisté à une reprise de l’économie en Europe et dans le monde, ce dont l’économie belge a profité", explique Patsy Vanhove, consultante chez IBM. Outre la croissance du marché européen, le marché intérieur belge s’est également révélé dynamique. Pour la première fois, on recense davantage de projets tournés vers la Belgique plutôt que vers l’étranger.

À cela s’ajoutent des éléments structurels. "Le handicap salarial a été en grande partie résorbé sous le gouvernement Michel, ce qui a permis d’attirer des projets de grande taille. Historiquement, la Belgique attirait chaque année 6 ou 7 projets de plus de 100 emplois. En 2018, on dénombre 27 projets de plus de 100 emplois."

Les Américains restent de loin les premiers investisseurs étrangers en Belgique, avec 1.813 emplois créés. Ils sont suivis par les Français (1.060 emplois) et les Chinois (1.033). Si on ajoute Hong Kong (350), la Chine dépasse la France.

2. La Wallonie et Bruxelles se replacent

Si la Flandre mène toujours la danse avec 153 investissements étrangers, la Wallonie (52) et Bruxelles (62) enregistrent la plus forte progression sur un an. C’est surtout au niveau des créations d’emplois que le sud du pays se replace. En Flandre, les emplois ont progressé de 9% (5.486 postes de travail), en Wallonie de 100% (2.562) et à Bruxelles de 300% (995). "Les aéroports de Liège et de Charleroi sont devenus des endroits stratégiques", constate Patsy Vanhove.

Le plus gros projet est la nouvelle implantation de Volga Dnepr, une société russe de transport et de distribution, qui s’est installée près de l’aéroport de Liège où elle a créé 400 emplois. On trouve ensuite les Chinois de Thunder Power qui ont pris possession de l’ancien site de Caterpillar à Gosselies où ils ont créé 350 emplois. Viennent ensuite une série de projets de 300 emplois chacun: Primark à Bruxelles, Geely à Gand, Alibaba à Liège, GLS Logistics à Tongres et Deloitte à Zaventem.

3. La logistique et les transports restent des valeurs sûres

Au niveau des secteurs, la logistique a permis de créer 2.763 emplois, suivie à bonne distance par l’industrie automobile (1.002), la chimie (916) et la grande distribution (807). Patsy Vanhove: "On assiste à un renouveau du secteur automobile, grâce surtout à l’essor des technologies vertes." C’est le cas de Geely à Gand et Thunder Power à Gosselies. Fait remarquable: l’année dernière, le secteur des TIC a enregistré la plus forte progression et a doublé son nombre de projets (34).