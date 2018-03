Les banques ne pourront refuser les diamantaires comme clients

Les chiffres du Comité de monitoring viennent de tomber et ils ne sont pas bons. Entre 734 millions et 1,4 milliard d'efforts structurels supplémentaires devront être fournis pour le budget 2018, soit dans le plus mauvais scénario un montant de 4,5 milliards d'euros que le gouvernement fédéral devra dénicher lors du conclave à venir.