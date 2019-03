Les banquiers belges prêteront bientôt serment, comme aux Pays-Bas

Un texte, déposé par Groen, Ecolo, l'Open Vld et le cdH, a été approuvé en commission Finances et Budget. La fédération belge du secteur financier a réagi.

"J e jure d’exercer ma fonction de ma nière intègre et consciencieuse. " Ainsi démarre le serment bancaire en vigueur aux Pays-Bas. Élaboré par le secteur lui-même, il y a été introduit en 2013 et étendu en 2015 à tous les collaborateurs des banques et assorti d’un régime disciplinaire.

En Belgique, une proposition inspirée de l’expérience néerlandaise a été approuvée mardi à la Chambre en commission Finances et Budget. Le texte, cosigné par Meyrem Almaci (Groen), Georges Gilkinet (Ecolo), Luk Van Biesen (Open Vld) et Benoît Dispa (cdH), passera sous peu en séance plénière .

"Aujourd’hui, plus de dix ans après le début de la crise financière, nous constatons toujours un manque de confiance vis-à-vis du secteur financier, et plus particulièrement du secteur bancaire, font valoir les auteurs. Pourtant, des règles plus strictes visant les nombreux aspects des activités bancaires, comme la gestion des risques, le contrôle et la compétence des cadres des professions bancaires, ont été instaurées au cours des années écoulées. Le secteur lui-même reconnaît que d’autres initiatives doivent compléter le nouveau cadre réglementaire afin de renforcer la déontologie et la confiance du public envers le secteur financier belge."