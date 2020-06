Les bas revenus davantage frappés par la crise

Une enquête de la Banque nationale identifie les principales victimes de la crise parmi les bas revenus et les indépendants. Ces derniers disposent toutefois d'une certaine épargne pour faire face.

La crise ne frappe pas tout le monde de la même manière. Ceux qui ont pu conserver leur emploi temps plein ont pu épargner. D'autres, qui se sont retrouvés en chômage temporaire ou ont dû stopper leur activité d'indépendant, ont subi une perte de revenus.

30 % Les indépendants, chômeurs temporaires et étudiants jobistes ont subi, en moyenne, des pertes de revenus de plus de 30%.

La Banque nationale a réalisé une enquête auprès de 5.688 personnes pour le compte de l'ERMG (Economic Risk Management Group), l'organe ad hoc chargé de gérer les conséquences économiques de la crise sanitaire. Cinq constats émergent.

Premièrement, les indépendants, les chômeurs temporaires et les étudiants jobistes subissent, en moyenne, des pertes de revenus conséquentes, de l’ordre de plus de 30%.

Deuxièmement, les pertes moyennes sont particulièrement significatives pour les ménages aux revenus les plus faibles. Ceux-ci subissent plus lourdement les répercussions de la crise, et ce quel que soit leur statut professionnel.

Un constat paradoxal

C'est un constat qui peut paraître paradoxal dans la mesure où l'indemnité de chômage étant plafonnée, elle devrait assurer un meilleur revenu de remplacement aux bas salaires qu'aux salaires moyens et élevés. L'explication tient au fait que les bas salaires sont souvent occupés dans des secteurs très touchés par la crise (horeca, événementiel, commerce non alimentaire, etc.) qui ont dès lors été contraints d'avoir recours au chômage temporaire de manière plus intensive (en nombre de jours par semaine).

Troisièmement, les ménages aux revenus les plus faibles, qui ont subi des pertes de revenus les plus importantes, disposent en général de peu d'épargne pour faire face aux imprévus. Les indépendants constituent une exception: ils disposent en général d’un coussin d’épargne plus confortable.

Les ménages flamands disposent d'un matelas financier plus important pour faire face à la situation.

Quatrièmement, les ménages qui ont subi une importante perte de revenus vont souvent s'adresser au CPAS pour demander une aide supplémentaire. Par contre, on les retrouve moins parmi ceux qui ont demandé une suspension du remboursement du crédit hypothécaire. Cela s’expliquerait par le fait que la proportion de ménages propriétaires de leur logement est moins élevée parmi ceux dont les revenus sont les plus faibles.